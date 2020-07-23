YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. LGS’den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

LGS’den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi

MALATYA HABERLERİ  | 23.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Malatya’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olup tam puan alan 5 öğrenciye hediyeler verilerek ödüllendirildi.Valilik Toplantı salonunda düzenlenen ödül programına, Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrenci velileri, okul temsilcileri ve başarılı öğrenciler katıldı.Vali Baruş yaptığı konuşmasında, başarılı öğrencileri tebrik edip, Malatya’dan 5 öğrencinin tam puan almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Malatya’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olup tam puan alan 5 öğrenciye hediyeler verilerek ödüllendirildi.
Valilik Toplantı salonunda düzenlenen ödül programına, Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, öğrenci velileri, okul temsilcileri ve başarılı öğrenciler katıldı.
Vali Baruş yaptığı konuşmasında, başarılı öğrencileri tebrik edip, Malatya’dan 5 öğrencinin tam puan almasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Baruş, "Bu evlatlarımızın gelecek eğitim hayatlarında ne kadar azimli ve sebatkar olduğunu gösteriyor. Yine ailelerin çocuklarının eğitimine ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Eğitim kadrolarında yer alan arkadaşlarımızın da çocuklarımızın yetişmesine ne kadar büyük önem verdiğini gösteriyor. Bununla gurur duyuyoruz” dedi. Vali Baruş’un konuşmasının ardından öğrenciler, sınava hazırlanma süreçlerini anlattılar.
Vali Aydın Baruş, daha sonra LGS sınavında tam puan alan öğrenciler İrem Deniz Küçükköse, Ahmet Tağluk, Kerem Yıldırım Gözaydın, Furkan Battal Pektaş ve İlker Zelyurt’a, kitap ve çeyrek altın hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:15
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:52
Yatsı
21:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Bizim Eczanesi
Merkez
Büyükşehir Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Akçadağ’dan esnafa kesilen cezalar için af talebi

Akçadağ’dan esnafa kesilen cezalar için af talebi

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.