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Ligde Muslera 29, Karius 32 kez kalesini gole kapatamadı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen Fernando Muslera 30 lig maçında 29, Loris Karius’ta 26 lig karşılaşmasında 32 gol yedi.

Ligde Muslera 29, Karius 32 kez kalesini gole kapatamadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Şampiyonluk yarışında yer alan iki takımdan Galatasaray’ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş’ta ise Loris Karius görev alacak. Kaybedenin yarışta gerileyeceği müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.

Bu sezon Muslera 30 lig maçının tamamında görev aldı ve 29 gol yedi. Karius ise 26 lig müsabakasında oynadı ve kalesinde 32 gole engel olamadı. Bu sezon başında Liverpool’dan Beşiktaş’a katılan Alman kaleci, ikinci kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi de 19. defa Beşiktaş derbilerinde görev alacak. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçta kalelerde Muslera ile Karius bulunuyordu.

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