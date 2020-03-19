YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Likya Yolu'nda kaybolan 2 kişi bulundu

Likya Yolu'nda kaybolan 2 kişi bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Likya Yolu'nda kaybolan 2 kişi bulundu

Antalya'da Likya Yolu yürüyüşüne çıktıktan sonra kendilerinden 6 gündür haber alınamayan 2 kişi bulundu.

Konyaaltı ilçesinden Likya Yolu'nu kullanarak Olimpos'a gitmek için yürüyüşe çıkan Kazakistan uyruklu Alan Shayanov ve Hasan Atılgan'dan haber alamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı.

Yürüyüşlerinin altıncı gününde Hasan Atılgan, Likya Yolu'nda çalışma yapan DSİ çalışanlarının yardımıyla Beldibi Jandarma Karakolu'na ulaştı.

Atılgan, arkadaşı Shayanov'un yorulduğu için yürüyemez halde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine belirtilen bölgede bulunan Shayanov ile Atılgan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
Anahtar Kelimeler:
Alan Shayanov Antalya Hasan Atılgan Kayıp Likya Yolu Olimpos

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Araban’da sade 18 Mart töreni

Araban’da sade 18 Mart töreni

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Antalya Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
13:10
İkindi
16:35
Akşam
19:15
Yatsı
20:29

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mart Perşembe

Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarma Antalya’da 35 kişiyi yakaladı

Jandarma Antalya’da 35 kişiyi yakaladı

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

AESOB Başkanı Dere: "Esnafın borç yükü azaltılmalı"

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.