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Lille cephesinden Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar: Alexandro'dan Victor Osimhen'e meydan okuma!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fransız temsilcisi Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti ve Brezilyalı savunma oyuncusu Alexandro, kritik müsabaka öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alexandro, Victor Osimhen ile saha içinde büyük bir mücadeleye gireceğini belirterek "Yarın ikimizin arasında savaş gibi bir maç olacak" dedi.

Lille cephesinden Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar: Alexandro'dan Victor Osimhen'e meydan okuma!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Lille'de teknik heyet ve oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransız ekibinin teknik direktörü Davide Ancelotti ve stoperi Alexandro, sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında galibiyet hedeflediklerini vurgulayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

ALEXANDRO: "OSIMHEN İLE ARAMIZDA SAVAŞ OLACAK"

Lille cephesinden Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar: Alexandro dan Victor Osimhen e meydan okuma! 1

Galatasaray'ın Nijeryalı dünyaca ünlü santrforu Victor Osimhen ile yaşayacağı ikili mücadeleye değinen Brezilyalı stoper Alexandro, rakibini durdurmanın kolay olmayacağını ifade etti. Zirve yarışındaki eşleşmeyi değerlendiren Alexandro, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında. Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz ve kalitelerinden haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım, bu tehlikeye ancak birlikte hareket ederek karşı koyabiliriz" şeklinde konuştu.

DAVIDE ANCELOTTI: "TEK HEDEFİMİZ GALATASARAY'I YENMEK"

Lille cephesinden Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar: Alexandro dan Victor Osimhen e meydan okuma! 2

Devler Ligi'nde puan veya puanlar almak zorunda olduklarını hatırlatan Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti ise özgüvenli bir oyunla sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. İtalyan çalıştırıcı, "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi. Puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak. Takımda eksiklerimiz var ama eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık; özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

MİLLİ KALECİ BERKE ÖZER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Lille cephesinden Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar: Alexandro dan Victor Osimhen e meydan okuma! 3

Basın toplantısında milli kaleci Berke Özer'in performansına ve takımdaki durumuna özel bir paragraf açan Ancelotti, genç eldivene olan güvenini dile getirdi. İtalyan teknik adam, "Berke 1 numaralı oyuncumuz ve takımımız için çok önemli. Takım arkadaşlarının ona güveni tam, ben de kendisine çok güveniyorum. Galatasaray'a karşı hazır olacak ve ilk 11'de sahaya çıkacak" ifadelerini kullanarak kaledeki tercihini resmen duyurdu.

LILLE'DE SAKATLIKLAR VE KADRO ALTERNATİFLERİ

Sakatlıklar nedeniyle kadro kursunda zorlandıklarını aktaran Davide Ancelotti, Tiago Santos'un yokluğunda zorunlu rotasyona gideceğini kaydetti. Hücum hattında Olivier Giroud'nun yanı sıra Gaetan Perrin gibi farklı opsiyonlara da sahip olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, taraftar desteğini arkalarına alarak Galatasaray karşısında dinamik ve üretken bir futbol sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.

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