Lille'den Berke Özer açıklaması! Galatasaray maçında oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, sahasında Brest ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Lille'de forma giyemeyen Berke Özer'in sakatlık durumu merak konusu olurken teknik direktör Davide Ancelotti, milli kalecinin neden kadroda bulunmadığını açıkladı.

LILLE İLE BREST PUANLARI PAYLAŞTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brest, 6. dakikada Mama Balde'nin kaydettiği golle deplasmanda öne geçti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Lille, ikinci devrede beraberlik için baskısını artırdı.

Ev sahibi ekip, 64. dakikada Olivier Giroud'nun penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

DAVIDE ANCELOTTI, BERKE ÖZER'İN NEDEN OYNAMADIĞINI AÇIKLADI

Lille'in milli kalecisi Berke Özer, Brest karşılaşmasında kadroda yer almadı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Davide Ancelotti, Berke'nin Arsenal maçında aldığı darbe nedeniyle ağrı yaşadığını ve bu yüzden forma giyemediğini belirtti.

Ancelotti, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı. Antrenman yapmaya çalıştı ama acı çektiği için oynamadı. Sanırım bir sonraki maç (Galatasaray) için hazır olacak.”

GALATASARAY MAÇI İÇİN MESAJ

Berke Özer'in yanı sıra kadroda bulunmayan diğer oyuncular hakkında da bilgi veren Ancelotti, Osame için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Alexandro'nun ise yoğun maç takvimi nedeniyle dinlendirildiğini belirtti.

Ancelotti, diğer futbolcularla ilgili olarak, “Osame için de aynı durum geçerli. Alexandro ise çok fazla maç oynadığı için dinlendirildi” açıklamasını yaptı.

LILLE, GALATASARAY DEPLASMANINA ÇIKACAK

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesinde Berke Özer'in durumunun yakından takip edilmesi bekleniyor.

Teknik direktör Davide Ancelotti'nin açıklaması, milli kalecinin sarı-kırmızılı ekibe karşı oynanacak mücadeleye yetişebileceği yönünde bilgi verdi.