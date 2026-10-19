Lille-Galatasaray maçına Sloven hakem! Resmen duyuruldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Çarşamba günü deplasmanda Lille’in konuğu olacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45’te Fransız ekibi Lille’in konuğu olacak.

Karşılaşmada görev yapacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic’in yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek. Maçın 4’ünü hakemi ise Martin Matosa olacak.