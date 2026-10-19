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Lille-Galatasaray maçına Sloven hakem! Resmen duyuruldu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Avrupa mücadelesinde Sloven hakem Rade Obrenovic görev yapacak. Karşılaşmada düdük çalacak hakem ekibi de açıklandı.

Lille-Galatasaray maçına Sloven hakem! Resmen duyuruldu
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Çarşamba günü deplasmanda Lille’in konuğu olacağı karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45’te Fransız ekibi Lille’in konuğu olacak.

Karşılaşmada görev yapacak hakemler de belli oldu. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic’in yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek. Maçın 4’ünü hakemi ise Martin Matosa olacak.

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Hakem son dakika galatasaray lille
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