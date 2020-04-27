SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu

Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2020 08:33 | Son Güncelleme

Fransız kulübü Lille, sosyal medyasında taraftarlarından milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'yı bir kelimede anlatmasını istedi. Paylaşıma gelen yorumlarda Yazıcı için "Hayal kırıklığı" gibi kelimeler kullanılması dikkat çekti.

Lille, resmi Twitter hesabından belirli aralıklarla futbolcularını paylaşıp taraftarlarından onları bir kelimeyle tanımlamalarını istiyor. Bu etkinliğin son misafiri ise milli yıldız Yusuf Yazıcı oldu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir Lille forması giyemeyen Yusuf, Fransız taraftarlardan hem iyi hem kötü yorumlar aldı. Milli futbolcumuz için yapılan yorumlarda "Hayal kırıklığı", "Kral", "Hüsran", "Savaşçı", "Kayıp" kelimeleri dikkat çekti.

yusuf yazıcı

TÜRKLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Paylaşıma Türk futbolseverler, Lille taraftarından daha çok ilgi gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyimHagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yusuf Yazıcı lille

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Arda Turan imzayı atıyor!

Arda Turan imzayı atıyor!

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Survivor Aycan Yanaç milli takıma çağrılmayacak

Karantinada öyle bir şey yaptı ki...

Karantinada öyle bir şey yaptı ki...

Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'den transfer teklifi!

Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'den transfer teklifi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu

Fransızlardan flaş Yusuf Yazıcı yorumu

Maradona, futbolu çok özlediğini açıkladı

Maradona'dan futbol itirafı

Koronavirüs günlerinde şike skandalı! Olympiakos ve Atromitos...

Korona günlerinde şike skandalı!

Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim

Hagi: Para verin, Avrupa'nın devleriyle mücadele edeyim

Hollanda lig yönetimi 2019/20 sezonunu iptal etti

O ligden flaş karar! Sezon iptal edildi...

Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı yayınlandı

Salah ve Benzema'dan mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.