Liman kenti İasos, ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

Kırmızı, pembe ve beyaz damarlara sahip mermer ocaklarının genellikle su kenarlarında yer aldığını belirten Baldıran, "İmparatorluk döneminde işleyen ocaklarda, hidrolik sistemle mermerlerin kesilmiş olduğu biliniyor. Sadece İasos'ta çıkarılan ve geçmişte hidrolik sistemle kesildiği belirlenen kırmızı renkteki eşsiz mermerler, Ayasofya'da duvarlarda pano olarak da kullanıldı." diye konuştu.

İasos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, AA muhabirine, kentte Neolitik, Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans, Genç Bizans, Orta Çağ, Menteşe, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izleri görmenin mümkün olduğunu söyledi.

İasos'ta yapılan arkeolojik kazılar sonucu, kentteki en eski yerleşim, milattan önce 3 bin yıllarının sonuna tarihlendi.

VOLKAN YILDIZ - DURMUŞ GENÇ - Muğla 'nın Milas ilçesinde Argosluların kurduğu bir liman kenti olan İasos Antik Kenti, yarımada üzerindeki ihtişamıyla etkiliyor.

Baldıran, İasos'taki kırmızı mermerin İtalyan şair Dante'nin Ravenna kentindeki mezarında, Yunanistan ve İsrail'deki bazı idari yapılarda da kullanıldığını belirlediklerini bildirdi.

İasos’ta çıkarılan mermerlerin deniz yoluyla pek çok ülkeye ihraç edildiğini anlatan Baldıran, "İasos önemli bir kent. Özellikle ticari açıdan çok önemli ve buradan ocaklardan çıkarılan mermerlerin birçok ülkeye gönderildiğini biliyoruz. Bunlar arasında başta İtalya, Afrika, İsrail ve ülkemizde ise İstanbul var." dedi.

Baldıran, İasos mermerinin pek çok kilise ve dini merkezde kullanıldığını kaydetti.

