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Linet de estetik güzeli çıktı! İsrailli şarkıcının eski hallerini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu resmen evrim'

15.07.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Linet son dönemde yaptırdığı estetikleri ile gündemdeydi. Geçirdiği operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcının estetiksiz halleri ise olay oldu. Estetiksiz hali ile şu anki hali arasında büyük fark bulunan sanatçıya 'Bunun adı evrim' yorumları geliyor.

Linet, müzik dünyasının güçlü sesleri arasında yer alıyor. Verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündem olan şarkıcının eski hali ise görenleri hayrete düşürdü. Şu anki halinden bambaşka bir yüze sahip olan Linet'in estetiksiz hallerine yorum yağdı.

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Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Linet, estetikleriyle gündem olmuştu.

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Sosyal medyada değişimleriyle oldukça konuşulan Linet, estetiksiz haliyle de oldukça konuşuldu.

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Ünlü olmadan önce bambaşka biri olan Linet'in gözlüklü ve kilolu halleri dikkat çekti.

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Güçlü bir sese sahip olan Linet'in eski halleri görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

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"BUNUN ADI EVRİM"

Linet'in estetiksiz halini görenler "Bu nasıl değişim?" "Paranın gücü" "Doktoru kim?", "Bunun adı evrim" gibi yorumlarda bulundu.

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Estetiksiz hali ile oldukça yaşlı görünen Linet, geçirdiği operasyonlarla adeta gençleşti.

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Yüz hatlarındaki değişiklik hemen göze çarpan ünlü şarkıcı, lüks harcamalarıyla da sık sık magazn basınında konuşuluyor.

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