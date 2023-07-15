Linet de estetik güzeli çıktı! İsrailli şarkıcının eski hallerini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu resmen evrim'

Linet, müzik dünyasının güçlü sesleri arasında yer alıyor. Verdiği kilolar ve yaptırdığı estetiklerle gündem olan şarkıcının eski hali ise görenleri hayrete düşürdü. Şu anki halinden bambaşka bir yüze sahip olan Linet'in estetiksiz hallerine yorum yağdı.

Uzun süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Linet, estetikleriyle gündem olmuştu.

Sosyal medyada değişimleriyle oldukça konuşulan Linet, estetiksiz haliyle de oldukça konuşuldu.

Ünlü olmadan önce bambaşka biri olan Linet'in gözlüklü ve kilolu halleri dikkat çekti.

Güçlü bir sese sahip olan Linet'in eski halleri görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

"BUNUN ADI EVRİM"

Linet'in estetiksiz halini görenler "Bu nasıl değişim?" "Paranın gücü" "Doktoru kim?", "Bunun adı evrim" gibi yorumlarda bulundu.

Estetiksiz hali ile oldukça yaşlı görünen Linet, geçirdiği operasyonlarla adeta gençleşti.

Yüz hatlarındaki değişiklik hemen göze çarpan ünlü şarkıcı, lüks harcamalarıyla da sık sık magazn basınında konuşuluyor.

