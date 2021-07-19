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Lionel Messi, Instagram'da Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

19.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'nin kupalı paylaşımı rekor beğeni alarak tarihe geçti.

Lionel Messi, Instagram'da Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Copa America'da zafer finalde Brezilyalı deviren Arjantin'in olurken Lionel Messi, milli takım ile ilk kupasını kazandı.

Yıldız futbolcu uzun süre beklediği şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşadı. Lionel Messi kupa sevincini Instagram'dan paylaştı ve fotoğrafı 20 milyon beğeni rekorunu aşarak sosyal medya platformunda en çok beğenilen spor fotoğrafı oldu.

Önceki rekor, 19,8 milyon beğeni ile Diego Maradona'nın ölümünden sonra efsane isme saygı duruşunda bulunan Cristiano Ronaldo'ya aitti.

Altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, Copa America'da dört gol ve beş asistten sonra turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.


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Cristiano Ronaldo Lionel Messi Instagram
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