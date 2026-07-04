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Lionel Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası'nı yıktı geçti

Arjantin'in Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle takımını öne geçiren Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine geçen birçok rekorun da sahibi oldu.

Lionel Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası'nı yıktı geçti
Burak Kavuncu

Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle yalnızca Arjantin'i 1-0 öne geçirmekle kalmadı, futbol tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

20 GOLE ULAŞTI!

Karşılaşmayla birlikte Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ilk futbolcu unvanını elde eden Arjantinli yıldız, kaydettiği golle turnuvadaki gol sayısını 20'ye yükselterek Dünya Kupası tarihinde bu barajı aşan ilk oyuncu oldu.

KENDİ REKORUNU EGALEDİ

Lionel Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası nı yıktı geçti 1

Messi ayrıca, 2022 Dünya Kupası'nda ulaştığı 7 gollük kişisel turnuva rekorunu egaledi. Deneyimli yıldız, Dünya Kupası'nda üst üste gol attığı maç sayısını da 8'e çıkararak etkileyici serisini sürdürdü.

MARADONA'YI DA GERİDE BIRAKABİLİR

Arjantin efsanesi, karşılaşmada bir asist daha yapması halinde ise Diego Maradona'yı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin tek başına en fazla asist yapan futbolcusu unvanını da ele geçirecek. Messi, turnuvada kırdığı rekorlarla futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Yeşil Burun Adaları messi
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