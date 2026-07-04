Lionel Messi kırılmadık rekor bırakmadı! Dünya Kupası'nı yıktı geçti

Lionel Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Yeşil Burun Adaları karşısında attığı golle yalnızca Arjantin'i 1-0 öne geçirmekle kalmadı, futbol tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

20 GOLE ULAŞTI!

⚽ Messi Messi Messi! Üst üste 8. maçta da golünü atıyor! Harika bir ilk dokunuş kusursuz bitiricilik! Arjantin öne geçti! pic.twitter.com/tr3VvddhbO — TRT Spor (@trtspor) July 3, 2026

Karşılaşmayla birlikte Dünya Kupası tarihinde 30 maça çıkan ilk futbolcu unvanını elde eden Arjantinli yıldız, kaydettiği golle turnuvadaki gol sayısını 20'ye yükselterek Dünya Kupası tarihinde bu barajı aşan ilk oyuncu oldu.

KENDİ REKORUNU EGALEDİ

Messi ayrıca, 2022 Dünya Kupası'nda ulaştığı 7 gollük kişisel turnuva rekorunu egaledi. Deneyimli yıldız, Dünya Kupası'nda üst üste gol attığı maç sayısını da 8'e çıkararak etkileyici serisini sürdürdü.

MARADONA'YI DA GERİDE BIRAKABİLİR

Arjantin efsanesi, karşılaşmada bir asist daha yapması halinde ise Diego Maradona'yı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin tek başına en fazla asist yapan futbolcusu unvanını da ele geçirecek. Messi, turnuvada kırdığı rekorlarla futbol tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırmaya devam ediyor.