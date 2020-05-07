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Lise öğrencileri pandemi süreciyle ilgili şarkı besteledi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Salur Mahallesi öğretmen ve öğrencileri, pandemi süreci ile ilgili bir şarkı bestelediler.Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte siperlikli maske üreten ve bunları Manyas’taki kurumlara veren Salur Mahallesi’ndeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu defa da pandemi süreciyle ilgili bir şarkı bestelediler.

Lise öğrencileri pandemi süreciyle ilgili şarkı besteledi

Balıkesir’in Manyas ilçesinin kırsal Salur Mahallesi öğretmen ve öğrencileri, pandemi süreci ile ilgili bir şarkı bestelediler.
Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte siperlikli maske üreten ve bunları Manyas’taki kurumlara veren Salur Mahallesi’ndeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu defa da pandemi süreciyle ilgili bir şarkı bestelediler. Müzik öğretmenleri Gözde Bozkır Bozer’in liderliğinde, Ömer Bayram, Çağrı Kurnaz, Orhan Çakıroğlu ve Selçuk Çelebi’nin yer aldığı ekip tarafından ‘Umuda Türkiye’ isimli parça seslendirildi. Sosyal mesafenin korunması gerektiği için öğrenciler, gönüller bir olduğunda mesafelerin önemsiz olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İçinde bulunulan pandemi süreci ve karantinalı günlerde kalplere bir umut, kulaklara hoş bir seda bırakmak amacıyla seslendirilen şarkı büyük beğeni toplarken, Manyas Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, okul müdürü Kadri Demir başta olmak üzere emek veren müzik öğretmeni ve öğrencileri kutladı.

Lise öğrencileri pandemi süreciyle ilgili şarkı besteledi

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