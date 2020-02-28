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Lise öğrencileri pazarda çalışma zorluklarını tecrübe edindi

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Pazar esnafının yanında bir gün geçirerek işlerinde yardımcı olan Akademi Lise öğrencileri, semt pazarında çalışmanın zorluklarını öğrendi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Akademi Liseler eğitim programlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Pazar esnafının yanında bir gün geçirerek işlerinde yardımcı olan Akademi Lise öğrencileri, semt pazarında çalışmanın zorluklarını öğrendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı, Akademi Liseler eğitim programlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Akademi Lise öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla pazar esnafının yanında bir gün geçirerek hem yardımcı oldu hem de pazar şartlarında çalışmanın zorluklarını öğrendi. Kartepe ilçesinde kurulan semt pazarına gelen Akademi Lise öğrencileri, gönüllü bir şekilde pazar esnafına yardım etti.
Gençlerin yaptığı bu örnek davranışa ilgisiz kalmayan pazar esnafı ise durumdan memnun olduklarını ifade etti. Gençlerin bu şekilde yetiştirilmesinin önemini dile getiren hatırlatan pazar esnafı, projenin gençlere önemli kazanımlarının olacağını söylediler. Sosyal sorumluluk projesinde yer alan öğrenciler ise gönüllü olarak böyle bir şey yaptıklarını ve pazar esnafının çalıştığı işin oldukça zor bir iş olduğunun altını çizdi. Bu şekilde yaşadıkları hayatın da değerini daha iyi anladıklarını belirten öğrenciler, “Onların yaptığı iş çok zor. Dolasıyla tüm saygıyı ve hoş görüyü hak ediyorlar. Biz sadece bir gün yaptık fakat bir gün bile bizi çok zorladı” dediler.

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