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Lise öğrencileri projelerle yarışıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 09.03.2020 18:21 | Son Güncelleme

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca lise öğrencileri arasında üç gün sürecek proje yarışmasının Samsun Bölge Sergisi törenle açıldı

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Samsun Bölge Sergisi törenle açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin eski spor salonunda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknoloji geliştirmenin öneminin arttığına işaret etti.

Bilimsel araştırmanın temelini hipotez kurmanın oluşturduğunu ifade eden Kuran, "Gençlerimizin lise çağında bu düşünceye alışmalarını sağlamak, bilimsel düşünce sistemini kavramalarına ışık tutmak onlara yön göstermek için TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu etkinlik son derece kıymetli." dedi.

Kuran, söz konusu projeleri geliştiren öğrencilerin 20-30 yıl sonra Türkiye'deki bilim camiasını oluşturacağını belirterek, "İnanın Bakanlar Kurulunun üyeleri bunlardan olacak. Türkiye'yi yarın bu gençler yönetecek. Buraya katılan tüm gençleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bölge sergisine katılmaya hak kazanan projelerle ilgili bilgi veren TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak ise bir projeyi tasarım aşamasından sonuna kadar yürüterek bölge sergisine seçilmiş olmanın büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından üç gün sürecek serginin açılışı yapılarak stantlar gezildi.

Bölge sergisine davet edilen 12 kategoride 100 projeden jüri tarafından belirlenecek 18 proje, ödül töreninde açıklandıktan sonra 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacak Türkiye finalinde yer alacak.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, akademisyenler, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

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OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran Prof. Dr. Hasan İçbudak Samsun TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı

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