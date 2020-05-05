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Lise öğrencileri sosyal medya üzerinden yarışacak

MALATYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:50 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik sosyal medya üzerinden “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışması Malatya’daki lise öğrencilerine açık olacak.

Lise öğrencileri sosyal medya üzerinden yarışacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik sosyal medya üzerinden “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu kompozisyon yarışması düzenleniyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışması Malatya’daki lise öğrencilerine açık olacak. Yarışmada ilk 3’e girenler ile 3 kişiye mansiyon olmak üzere toplam 6 esere ödül verilecek. Birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise kol saati hediye edilecek.
A4 formatındaki kağıtlara yazılacak kompozisyonun alt kısmına başvuranın adı, soyadı, okulu ve telefon numarası yazılarak metnin fotoğrafı çekilecek.
Çekilen fotoğraf, 0535 207 42 89 numaralı whatsapp hattına gönderilerek yarışmaya katılım sağlanabilecek.
Yarışmaya son başvuru tarihi ise 12 Mayıs 2020 Salı günü olarak açıklandı.

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Park Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Topgül Eczanesi
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