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Lise öğrencilerinden, ilkokulu öğrencilerine kardeşlik eli

MANİSA HABERLERİ  | 13.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEAL olan Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, gönül köprüsü ’Kardeşim sensin’ projesi kapsamında ilçeye bağlı Çamurhamamı İlkokulundaki kardeşleriyle buluştu.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ’Kardeşim sensin’ projesi kapsamında Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Abdülbaki Türken ile birlikte Çamurhamamı İlkokulunu ziyaret etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SEAL olan Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, gönül köprüsü ’Kardeşim sensin’ projesi kapsamında ilçeye bağlı Çamurhamamı İlkokulundaki kardeşleriyle buluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği ’Kardeşim sensin’ projesi kapsamında Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Abdülbaki Türken ile birlikte Çamurhamamı İlkokulunu ziyaret etti. İlkokul ve anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen liseli öğrenciler, yanlarında getirdikleri çeşitli kitap, fotokopi kağıdı, zeka oyunları ve yazıcılar için tonerleri hediye etti.
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi olarak, Çamurhamamı İlkokuluna yardım eli uzattıklarını belirten Okul Müdürü Türken, “Kardeşim Sensin projesiyle Çamurhamamı İlkokulunun bir kısım ihtiyaçlarını tespit ederek onları temin ettik. Projeyle öğrencilerimiz yardım etmenin önemini daha iyi kavramış oldu” dedi.
Türken, proje danışman öğretmenleri Sevde Tok, Eyüp Kaçar ve her türlü yardımı sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

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