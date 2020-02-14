Liselerarası Güreş Turnuvasında Tufanbeyli ikinci oldu

Adana’da düzenlenen Liselerarası Güreş Turnuvasında Tufanbeylili öğrenciler takım halinde ikinci oldu.

Turnuvaya katılan öğrencilerden 65 kiloda Muhammet Karadoğaner il birincisi oldu. 92 kiloda Cenk Emre Küçüközen ikinci, 45 kiloda Durmuş Ali Demir üçüncü, 51 kiloda Mehmet Çinçik ile Mustafa Soyaslan ise üçüncü, 55 kiloda Ahmet Can Sığırcı üçüncü, 60 kiloda Hasan Ali Arıkan ile Burak Zahit Özkan ise üçüncü oldu.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili turnuvada dereceye giren güreşçileri makamında kabul edip ödül verdi. Sevgili ayrıca öğrencileri yetiştiren beden eğitimi öğretmeni İbrahim Kaplan’a da teşekkür belgesi verdi.

