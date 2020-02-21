Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizledi

Kula Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir proje kapsamında mahalle okullarını ziyaret edip öğrencilere meyve tabakları hazırlıyor, bakıma muhtaç yaşlıları da ziyaret edip ev temizliği yapıyorlar.

Kula Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri ile örnek olmaya devam ediyor. Manisa Valiliği tarafından yürütülen "MANEP 2023" projesinin çatı projesi olan "Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek" projesi kapsamında ilçeye bağlı mahalle okullarını ziyaret eden öğrenciler, mahalle okulundaki anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine meyve tabağı hazırlayıp eğitimle ilgili bilgi veriyorlar. Ayrıca ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde bakıma muhtaç yaşlı aileleri de ziyaret eden liseli öğrenciler, bakıma muhtaç ailelerin evlerinde temizlik yapıyorlar. Sosyal sorumluluklara dikkat çekmek için çeşitli projelere imza atan öğrenciler, bu proje kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile de örnek oluyorlar.

Toplumda bu tür farkındalıklarla sosyal sorumluluklara dikkat çekmek istediklerini dile getiren Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Erhan İğdi, bu tür faaliyetleri artırarak devam edeceklerini söyledi. Toplumdaki her bireyin sosyal sorumlulukla özen göstermesi gerektiğini de vurgulayan İğdi, okulda görevli öğretmenler ve öğrenciler ile bu projeyi ve bunun gibi projeleri sürdüreceklerini dile getirdi.

