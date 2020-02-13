YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Liseliler filede buluştu

Liseliler filede buluştu

ERZURUM HABERLERİ  | 13.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Liseler arası Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum’da başladı.

Liseler arası Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum’da başladı. Erkeklerde 12 kızlarda ise 10 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Lise Genç Kızlar ve Erkekler Voleybol Grup Şampiyonası Erzurum’da başladı. Kendi illerinde şampiyon olan kız ve erkek takımlar Erzurum GSİM’nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine gitmek istiyor.
Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Komplesi ile Atatürk Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılan maçlara erkeklerde 12 kızlarda 10 takım olmak üzere toplam 22 takım katılıyor. 22 ilin takımlarının katılımı ile başlayan Voleybol Grup Şampiyonası için Atatürk Üniversitesi Spor Salonu’nda açılış seremonisi yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremoniye Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ile diğer davetliler katıldı.
Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum olarak voleybol grup şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Erzurum tarih, kültür ve spor şehri. Anadolu’nun zirvesi olimpiyat kentinde sizleri görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Buradan erkeklerde ve kızlarda bir takım şampiyonluk sevinci yaşayacak. Ama bize göre sizler spor yaptığınız için hepiniz şampiyonsunuz. İnşallah sizlerde filenin sultanları gibi ilerisinde milli takımımıza hizmet eden birer sporcular olursunuz. Şampiyonaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.
Bu arada Şampiyona’nın ilk gününde Erzurum Temsilcilerinden Spor Lisesi Erkek Voleybol takımı, Bingöl Sabiha Bahcıvan Anadolu Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek, turnuvaya galibiyetle başladı.
Kızlarda ise açılış maçında Oltu Anadolu Lisesi, Bingöl Mevlana Kız Anadolu Lisesi’ni 3-1 yenmeyi başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:34
İkindi
15:27
Akşam
17:54
Yatsı
19:13

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Büyükşehir’de karla mücadele seferberliği

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

Akciğer kanseri tedavisinde fitoterapi uygulaması

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.