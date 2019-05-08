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Liverpool - Barcelona maçında Cüneyt Çakır'dan tarihi görev

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 08.05.2019 08:06 | Son Güncelleme

Barcelona'ya 3-0 mağlup olduğu maçın rövanşında mucize şekilde 4-0'ı bulup Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Liverpool'da çok büyük sevinç yaşandı.

Tarihe geçen Liverpool-Barcelona maçının son düdüğüyle birlikte ilginç görüntüler oluştu.

Dünya tarihine geçen maç

Teknik Direktör Jürgen Klopp, sevinçten adeta ne yapacağını şaşırdı...

Teknik Direktör Jürgen Klopp, sevinçten adeta ne yapacağını şaşırdı...

Bütün oyuncularını tek tek kucaklayan başarılı teknik adam, daha sonra Cüneyt Çakır'ın yanına gitti.

Bütün oyuncularını tek tek kucaklayan başarılı teknik adam, daha sonra Cüneyt Çakır'ın yanına gitti.

Saha içinde çocuklar gibi sevinen Klopp, Çakır'ı yönetiminden ötürü tebrik etti.

Saha içinde çocuklar gibi sevinen Klopp, Çakır'ı yönetiminden ötürü tebrik etti.

Çakır'la birlikte Tarık Ongun ve Bahattin Duran da Alman teknik adamı kutladı.

Çakır'la birlikte Tarık Ongun ve Bahattin Duran da Alman teknik adamı kutladı.

Tarihi geri dönüşün yaşandığı gecenin ardından konuşan Klopp bir hayli ilginç açıklamalarda bulundu.

Tarihi geri dönüşün yaşandığı gecenin ardından konuşan Klopp bir hayli ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Alman teknik adamın sözleri:

İşte Alman teknik adamın sözleri:

"Belki de dünyanın en iyi takımına karşı oynadık. Kazanmak zordu, ama gol yemeden kazanmak gerçekten inanılmazdı. James Milner'ı maçtan sonra sahada ağlarken gördüm. Bu hepimiz için çok şey ifade ediyor."

"Belki de dünyanın en iyi takımına karşı oynadık. Kazanmak zordu, ama gol yemeden kazanmak gerçekten inanılmazdı. James Milner'ı maçtan sonra sahada ağlarken gördüm. Bu hepimiz için çok şey ifade ediyor."

"Bunlar futbolun en güzel anları. Dünyada çok daha önemli şeyler var ama böylesine duygusal bir atmoser yaratmak çok özel bir şey. Tamamen oyuncularla ilgili."

"Bunlar futbolun en güzel anları. Dünyada çok daha önemli şeyler var ama böylesine duygusal bir atmoser yaratmak çok özel bir şey. Tamamen oyuncularla ilgili."

"Maçtan önce çocuklara, 'Bu normalde imkansız bir şey, ama sizden ötürü hiç de imkansız değil. Bu çocuklar mental olarak birer devler. İnanılmaz. Böylesine bir potansiyel ve yürek karışımını daha önce hiç görmedim."

"Maçtan önce çocuklara, 'Bu normalde imkansız bir şey, ama sizden ötürü hiç de imkansız değil. Bu çocuklar mental olarak birer devler. İnanılmaz. Böylesine bir potansiyel ve yürek karışımını daha önce hiç görmedim."

Klopp, Trent Alexander-Arnold'un akıl dolu köşe vuruşu hakkında ise çarpıcı bir itirafta bulundu:

Klopp, Trent Alexander-Arnold'un akıl dolu köşe vuruşu hakkında ise çarpıcı bir itirafta bulundu:

Alman çalıştırıcı, "O an sadece topun ağlara doğru gittiğini gördüm. Korner atışını da, kimin kullandığını da görmedim. Ben Woodburn de 'Nasıl oldu?' diye sordu" ifadelerini kullandı.

Alman çalıştırıcı, "O an sadece topun ağlara doğru gittiğini gördüm. Korner atışını da, kimin kullandığını da görmedim. Ben Woodburn de 'Nasıl oldu?' diye sordu" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
liverpool barcelona Şampiyonlar Ligi Jurgen Klopp

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