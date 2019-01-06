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Abdülkadir Ömür için Türk futbol tarihine geçecek teklif!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Liverpool'un 30 milyon Euro karşılığında Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi planladığını iddia etti. Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Abdülkadir Ömür için Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Altyapıdan çıkardığı Abülkadir Ömür'ü parlatan Trabzonspor, emeklerinin karşılığını ara transfer döneminde almaya hazırlanıyor. İddiaya göre genç yıldızı transfer gündemine alan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, bordo mavili kulübün kapısını dev bir teklif ile çalacak.

İngiliz basınından Daily Mirror, Liverpool'un 30 milyon Euro karşılığında Abdülkadir Ömür transferini bitirmeyi planladığını açıkladı. Türkiye'nin en iyi genç oyuncularından biri olarak lanse edilen Abdülkadir Ömür için Manchester City'nin de devrede olduğu ifade edildi.

Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp'un, son Premier Lig şampiyonu Manchester City'e bu transferde çalım atmayı hedeflediği vurgulandı.

Öte yandan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtilirken, bu transferi Lallana'nın takımdaki geleceğinin belirleyeceği öne sürüldü. (Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür Trabzonspor liverpool

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