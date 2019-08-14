Liverpool ve Chelsea'den engelli çocuklara moral

Liverpool ve Chelsea kulüpleri, sosyal medya hesaplarından futbolcular ile engelli çocukların antrenman yaparken görüntülerini paylaştı.
Liverpool sosyal medya hesabında, teknik direktör Jürgen Klopp ve Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın da dahil olduğu antrenmanla ilgili görüntüler, "UEFA Foundation çocukları ve 'Kırmızılar' arasında güzel anlar." yorumuyla paylaşıldı.
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