Liverpool - Villarreal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Liverpool Salı 22:00 Villarreal

Liverpool ve Villarreal, 20 Ekim 2026'da Anfield'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.

Lig Durumu Liverpool 5. İngiltere Premier Ligi O 7 G 3 B 3 M 1 P 12 9 Attığı Gol 8 Yediği Gol +1 Averaj Villarreal 12. İspanya La Liga O 9 G 2 B 3 M 4 P 9 13 Attığı Gol 13 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Liverpool 9 / 8 Villarreal 13 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı L Liverpool İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 2 / 1 Gol 2 – 5 V Villarreal Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 2 / 2 Gol 7 – 7

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 5. sırada.

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Liverpool G M G B G tüm kulvarlar Brentford 1-2 Liverpool İngiltere Premier Ligi G

LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi G

Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi M

AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi G

Liverpool 3-1 Tottenham Hotspur İngiltere Lig Kupası G Villarreal B M G G M tüm kulvarlar Villarreal 0-0 Elche İspanya La Liga B

Villarreal 3-1 Napoli Şampiyonlar Ligi G

Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga M

Villarreal 3-1 Levante İspanya La Liga G

Malaga 1-3 Villarreal İspanya La Liga G

Maç öncesi değerlendirme

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçını kazandı ve 8 gol atarak etkili bir performans sergiledi. Villarreal ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geliyor, 5 gol atıp 4 gol yedi.

Eksik Oyuncular Liverpool 6 eksik Giovanni Leoni Conor Bradley Hugo Ekitike Federico Chiesa Jeremie Frimpong Wataru Endo Villarreal 2 eksik Tajon Buchanan Nicolas Pepe

Liverpool kadrosunda Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jeremie Frimpong (Şüpheli) ve Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Villarreal kadrosunda Tajon Buchanan (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Nicolas Pepe (Sakat - Gözünden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alexander Isak Liverpool 5 Gol 0 Asist Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist Florian Wirtz Liverpool 0 Gol 2 Asist Victor Munoz Liverpool 2 Gol 0 Asist Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 3 Asist Pape Gueye Villarreal 3 Gol 0 Asist Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 2 Asist Georges Mikautadze Villarreal 2 Gol 1 Asist

Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo. Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pape Gueye, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Alberto Moleiro.

İkili Rekabet 2 Liverpool 0 Beraberlik 0 Villarreal Villarreal 2-3 Liverpool Şampiyonlar Ligi

Liverpool 2-0 Villarreal Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Liverpool 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Liverpool 5, Villarreal 2 gol attı.