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Liverpool - Villarreal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Liverpool, Villarreal ile 20 Ekim 2026'da Anfield'da karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde her iki takımın da hedefi galibiyet olacak.

Liverpool - Villarreal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Liverpool
Salı 22:00
20.10.2026
Villarreal
Stadyum: Anfield Yayın: tabii Spor

Liverpool ve Villarreal, 20 Ekim 2026'da Anfield'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.

Lig Durumu

Liverpool

5. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
3
B
3
M
1
P
12
9
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+1
Averaj

Villarreal

12. İspanya La Liga
O
9
G
2
B
3
M
4
P
9
13
Attığı Gol
13
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Liverpool 9 / 8
Villarreal 13 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Liverpool İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 2 / 1
Gol
2 – 5
Villarreal Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
1 / 2 / 2
Gol
7 – 7

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 5. sırada.

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Liverpool G M G B G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Brentford 1-2 Liverpool İngiltere Premier Ligi G
  • 14.10.2026 LASK 3-6 Liverpool Şampiyonlar Ligi G
  • 11.10.2026 Liverpool 0-3 Manchester City İngiltere Premier Ligi M
  • 20.09.2026 AFC Bournemouth 0-1 Liverpool İngiltere Premier Ligi G
  • 15.09.2026 Liverpool 3-1 Tottenham Hotspur İngiltere Lig Kupası G
Villarreal B M G G M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Villarreal 0-0 Elche İspanya La Liga B
  • 13.10.2026 Villarreal 3-1 Napoli Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga M
  • 20.09.2026 Villarreal 3-1 Levante İspanya La Liga G
  • 17.09.2026 Malaga 1-3 Villarreal İspanya La Liga G

Maç öncesi değerlendirme

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçını kazandı ve 8 gol atarak etkili bir performans sergiledi. Villarreal ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geliyor, 5 gol atıp 4 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Liverpool

6 eksik
Giovanni Leoni Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Conor Bradley Sakat Diz Sakatlığı
Hugo Ekitike Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Federico Chiesa Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jeremie Frimpong Şüpheli
Wataru Endo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Villarreal

2 eksik
Tajon Buchanan Sakat Kas Sakatlığı
Nicolas Pepe Sakat Gözünden Sakat

Liverpool kadrosunda Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jeremie Frimpong (Şüpheli) ve Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Villarreal kadrosunda Tajon Buchanan (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Nicolas Pepe (Sakat - Gözünden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alexander Isak Alexander Isak Liverpool 5 Gol 0 Asist
Cody Gakpo Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist
Florian Wirtz Florian Wirtz Liverpool 0 Gol 2 Asist
Victor Munoz Victor Munoz Liverpool 2 Gol 0 Asist
Alberto Moleiro Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 3 Asist
Pape Gueye Pape Gueye Villarreal 3 Gol 0 Asist
Ayoze Perez Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 2 Asist
Georges Mikautadze Georges Mikautadze Villarreal 2 Gol 1 Asist

Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo. Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pape Gueye, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Alberto Moleiro.

İkili Rekabet
2 Liverpool
0 Beraberlik
0 Villarreal
  • 03.05.2022 Villarreal 2-3 Liverpool Şampiyonlar Ligi
  • 27.04.2022 Liverpool 2-0 Villarreal Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Liverpool 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Liverpool 5, Villarreal 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Liverpool - Villarreal maçı ne zaman?

20 Ekim 2026

Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

22:00

Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Liverpool - Villarreal maçında hangi oyuncular eksik?

Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitike, Federico Chiesa, Jeremie Frimpong, Wataru Endo, Tajon Buchanan, Nicolas Pepe.

Liverpool ve Villarreal'ın ligde kaç puanı var?

Liverpool 12 puanda, Villarreal 9 puanda.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool villarreal
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