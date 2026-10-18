Liverpool - Villarreal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Liverpool ve Villarreal, 20 Ekim 2026'da Anfield'da Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşılaşıyor.
Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 5. sırada.
Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 9 puanla 12. sırada.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maçını kazandı ve 8 gol atarak etkili bir performans sergiledi. Villarreal ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle geliyor, 5 gol atıp 4 gol yedi.
Liverpool kadrosunda Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jeremie Frimpong (Şüpheli) ve Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Villarreal kadrosunda Tajon Buchanan (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Nicolas Pepe (Sakat - Gözünden Sakat) yer almıyor.
Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Cody Gakpo. Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pape Gueye, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Alberto Moleiro.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Liverpool 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Liverpool 5, Villarreal 2 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum