Loic Remy hem kazanıyor, hem kazandırıyor

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.
Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.
Süper Lig'de oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Rizespor, 11 puan topladı. Ligin 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi sonrasında da milli araya girilecek olması nedeniyle bu dönemde Antalya'da kamp yapacak. 5 Kasım Perşembe günü Antalya kampına başlayacak olan Rizespor, bir haftalık kamp sürecinden sonra ligin 9. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.
(DHA)
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