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Loic Remy hem kazanıyor, hem kazandırıyor

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 02.11.2020 12:19 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor, evinde Hes Kablo Kayserispor tek golle geçti. Mücadelenin tek golü Loic Remy'den geldi. Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan yıldız golcü, gösterdiği performansla Karadeniz ekibinin yüzünü güldürdü. Yeşil-mavili takımla 2 yıllık anlaşmaya varan 33 yaşındaki futbolcu sözleşmesi gereği, 15 gol attığında 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

Loic Remy hem kazanıyor, hem kazandırıyor

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

ÖZET | Rizespor - Kayserispor maç sonucu : 1-0ÖZET | Rizespor - Kayserispor maç sonucu : 1-0

RİZESPOR, ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Rizespor, 11 puan topladı. Ligin 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi sonrasında da milli araya girilecek olması nedeniyle bu dönemde Antalya'da kamp yapacak. 5 Kasım Perşembe günü Antalya kampına başlayacak olan Rizespor, bir haftalık kamp sürecinden sonra ligin 9. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

(DHA)

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