YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Lokanta, restoran, pastane gibi iş yerleri hakkında yeni düzenleme

Lokanta, restoran, pastane gibi iş yerleri hakkında yeni düzenleme

ANTALYA HABERLERİ  | 15.04.2020 20:48 | Son Güncelleme

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun korona virüsü (kovid-19) önlemek adına aldığı yeni kararlar doğrultusunda, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun korona virüsü (kovid-19) önlemek adına aldığı yeni kararlar doğrultusunda, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda işletmeler, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde de kapalı olacak.
21 Mart’ta tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine karar verilmişti. Alınan yeni kararda ise, çalışma saatleri düzenlenen işletmeler bundan böyle hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda işletmeler, sokağa çıkma yasağı uygulanan günler de kapalı olacak.
Antalya’da bulunan bakkal, büfe, TAPDK belgeli bayiler iş yerleri de hafta içi ve hafta sonlarında 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek ve sokağa çıkma yasağı uygulanan günler de kapalı tutulacak.
Kentteki özel araç, hafif ticari araçlar ve ticari taksilere şoför dahil 3 kişi binebilecek, 1’den fazla kişi olan araçlarda maske takmak zorunlu olacak.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 150 TL , 392 TL idari para cezası ve iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama

Traktör devrildi: 1 ölü

Traktör devrildi: 1 ölü

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Hastaneden maske kullanım uyarısı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Kayserispor kalecisi Lung: "Çok özledim"

Antalya Namaz Vakitleri 15 Nisan Çarşamba

İmsak
04:51
Sabah
06:16
Öğle
13:02
İkindi
16:42
Akşam
19:39
Yatsı
20:58

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Nisan Çarşamba

Bahçeli Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Evre Eczanesi
Muratpasa
Karamanlı Eczanesi
Muratpasa
Gömbe Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Türk Polisi 167 yaşında

Türk Polisi 167 yaşında

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.