YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Lokman Hekim Sağlık Grubu doktorlara "Bu kalp seni unutur mu" ile teşekkür etti

Lokman Hekim Sağlık Grubu doktorlara "Bu kalp seni unutur mu" ile teşekkür etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Sağlık Grubu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına "Bu kalp seni unutur mu" şarkısıyla teşekkür etti

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubu, Dünya Kalp Günü'nde sağlıkçılara "Bu kalp seni unutur mu" şarkısıyla teşekkür etti.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup, Dünya Kalp Günü dolayısıyla hazırladığı videoda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Grubun sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, usta müzisyen Fikret Kızılok’un "Bu kalp seni unutur mu?" isimli şarkısına yer verilirken, sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara vurgu yapıldı.

Koronavirüsle mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür edilen klipte, bir doktorun görevi sırasında yaşadığı duygusal anlara da yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:57
Yatsı
20:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ustasından aşure tarifi
Ustasından aşure tarifi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
Beşiktaş'ta çoraplı soygun
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
E-Devlet Kapısı'nda ilk belediye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.