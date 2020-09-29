Lokman Hekim Sağlık Grubu doktorlara "Bu kalp seni unutur mu" ile teşekkür etti

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubu, Dünya Kalp Günü'nde sağlıkçılara "Bu kalp seni unutur mu" şarkısıyla teşekkür etti.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup, Dünya Kalp Günü dolayısıyla hazırladığı videoda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Grubun sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, usta müzisyen Fikret Kızılok’un "Bu kalp seni unutur mu?" isimli şarkısına yer verilirken, sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara vurgu yapıldı.

Koronavirüsle mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına teşekkür edilen klipte, bir doktorun görevi sırasında yaşadığı duygusal anlara da yer verildi.

