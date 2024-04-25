Lokman Hekim Van Hastanesinde Laborantlar günü kutlandı

Lokman Hekim Van Hastaneleri yönetimi, hastane bünyesinde görev yapmakta olan laborantlarını unutmadı. Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Başhekim Doç. Dr. Veli Avci ve Başhemşire Gamze Gençer, hastalıkların tanısında önemli bir yere sahip olan tıbbi laboratuvar tekniker ve teknisyenlerini ziyaret ederek, ‘Dünya Laborantlar Günü’nü kutladı. Dünya Laborantlar Günü nedeniyle hazırladıkları pastayı çalışanları ile birlikte kesen Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, yaptığı kısa konuşmasında, sağlık hizmetlerinde doğru teşhis ve tedavinin yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Sağlık sektöründe riskin en yüksek olduğu alanda çalışan gizli kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Hata kabul etmeyen bu meslekte büyük çaba göstererek çalışan laborantların sağlık hizmetlerinde üstlendikleri görev çok önemli. Değerli laborantlarımızın sağlık hizmetindeki yerini ve önemini bu önemli gün vesilesiyle bir kez daha hatırlamış olmaktan mutluluk duyuyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.





