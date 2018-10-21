Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

Lebron James'in Staples Center'da Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçında Houston Rockets galip gelirken son çeyrekte çıkan büyük kavga herşeyi gölgede bıraktı.
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