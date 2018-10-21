Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

Lebron James'in Staples Center'da Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçında Houston Rockets galip gelirken son çeyrekte çıkan büyük kavga herşeyi gölgede bıraktı.

Olay görüntüler

1 / 9 Karşılaşmanın bitimine 4:13 dakika kala 109-108 Houston üstünlüğü ile devam ederken, Lakers'ın genç yıldızı Brandon Ingram turnikeye giren James Harden'a faul yaptı.

2 / 9 Hakem faulü verirken, Harden hakemden basket+faul kararı bekledi. Bu arada Ingram, Harden'ı sırtından sert şekilde itti.

3 / 9 Harden, Ingram'a hiç bir karşılık vermezken, Lakerslı oyuncular Ingram'ı sakinleştirmeye çalıştı.

4 / 9 Tam olaylar yatıştı derken, bu kez Chris Paul ile Rajon Rondo arasında kavga yaşandı.

5 / 9 Ekrana yansıyan görüntülerde iki arasında sözlü tartışma yaşanırken, Paul'ün parmağı Rondo'nun gözüne soktuğu görünüyor.

6 / 9 Rondo bunun üzerine Paul'e yumruk atıyor. Chris Paul de Rondo'nun yumruklarına yumrukla karşılık veriyor.

7 / 9 Oyuncular ve görevliler bu ikilinin kavgasını önlenmeye çalışırken, olayların başlamasına neden olan Brandon Ingram koşarak gelip Chris Paul'a yumruk attı.

8 / 9 Başta LeBron James olmak üzere diğer oyuncuların çabaları ile bastırılan büyük kavgadan sonra Rajon Rondo, Chris Paul ve Brandon Ingram diskalifiye oldu.