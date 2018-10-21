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Los Angeles Lakers - Houston Rockets maçında kavga çıktı

NBA HABERLERİ  | 21.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

NBA'de dün gece oynanan Los Angeles Lakers - Houston Rockets karşılaşması büyük bir kavgaya sahne oldu.

Lebron James'in Staples Center'da Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçında Houston Rockets galip gelirken son çeyrekte çıkan büyük kavga herşeyi gölgede bıraktı.

Olay görüntüler

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Karşılaşmanın bitimine 4:13 dakika kala 109-108 Houston üstünlüğü ile devam ederken, Lakers'ın genç yıldızı Brandon Ingram turnikeye giren James Harden'a faul yaptı.

Karşılaşmanın bitimine 4:13 dakika kala 109-108 Houston üstünlüğü ile devam ederken, Lakers'ın genç yıldızı Brandon Ingram turnikeye giren James Harden'a faul yaptı.
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Hakem faulü verirken, Harden hakemden basket+faul kararı bekledi. Bu arada Ingram, Harden'ı sırtından sert şekilde itti.

Hakem faulü verirken, Harden hakemden basket+faul kararı bekledi. Bu arada Ingram, Harden'ı sırtından sert şekilde itti.
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Harden, Ingram'a hiç bir karşılık vermezken, Lakerslı oyuncular Ingram'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Harden, Ingram'a hiç bir karşılık vermezken, Lakerslı oyuncular Ingram'ı sakinleştirmeye çalıştı.
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Tam olaylar yatıştı derken, bu kez Chris Paul ile Rajon Rondo arasında kavga yaşandı.

Tam olaylar yatıştı derken, bu kez Chris Paul ile Rajon Rondo arasında kavga yaşandı.
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Ekrana yansıyan görüntülerde iki arasında sözlü tartışma yaşanırken, Paul'ün parmağı Rondo'nun gözüne soktuğu görünüyor.

Ekrana yansıyan görüntülerde iki arasında sözlü tartışma yaşanırken, Paul'ün parmağı Rondo'nun gözüne soktuğu görünüyor.
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Rondo bunun üzerine Paul'e yumruk atıyor. Chris Paul de Rondo'nun yumruklarına yumrukla karşılık veriyor.

Rondo bunun üzerine Paul'e yumruk atıyor. Chris Paul de Rondo'nun yumruklarına yumrukla karşılık veriyor.
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Oyuncular ve görevliler bu ikilinin kavgasını önlenmeye çalışırken, olayların başlamasına neden olan Brandon Ingram koşarak gelip Chris Paul'a yumruk attı.

Oyuncular ve görevliler bu ikilinin kavgasını önlenmeye çalışırken, olayların başlamasına neden olan Brandon Ingram koşarak gelip Chris Paul'a yumruk attı.
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Başta LeBron James olmak üzere diğer oyuncuların çabaları ile bastırılan büyük kavgadan sonra Rajon Rondo, Chris Paul ve Brandon Ingram diskalifiye oldu.

Başta LeBron James olmak üzere diğer oyuncuların çabaları ile bastırılan büyük kavgadan sonra Rajon Rondo, Chris Paul ve Brandon Ingram diskalifiye oldu.
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Olayın büyümesine neden olan ilk kavganın Rondo'nun, Chris Paul'e tükürmesi üzerine başladığı iddia edildi.

Olayın büyümesine neden olan ilk kavganın Rondo'nun, Chris Paul'e tükürmesi üzerine başladığı iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
NBA los angeles lakers houston rockets Staples Center

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