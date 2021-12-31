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LÖSEV yeni yıl öncesi tedavisi süren çocuklara moral ve umut aşıladı

31.12.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LÖSEV yeni yıl öncesi tedavisi süren çocuklara moral ve umut aşıladı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), yeni yıl dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında lösemi ve kanserle savaşan çocuklara yönelik moral etkinlikleri düzenlendi.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, tedavisi hastanede ya da evde süren çocuklara özel düzenlenen etkinliklerde, palyaçolar eşliğinde balon ve hediye dağıtımı yapıldı.

Yeni yıl öncesi dilekleri alınan çocuklara istedikleri oyuncak, kitap ve sürpriz hediyeler teslim edilirken, ailelerin de ihtiyaçlarını karşılandı.

Moral ve motivasyon desteği verilmesi amaçlanan ev ziyaretleri kapsamında ailelere maddi, gıda, eşya, mobilya ve yakacak yardımları teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, kanserin yaş, eğitim ve maddi durum gözetmeksizin tüm dünyada hızla arttığına dikkati çekti.

Ünver, bu kapsamda dayanışmanın gücüne vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sağlığımız yerindeyken dahil sevgi ve ilgi bekliyor, hayatın yaşanmaya değer olduğuna inanmak istiyoruz. En ufak bir hastalığımızda bile bu beklentilerimiz artıyor. Bu nedenle uzun bir mücadele gerektiren lösemi ve kanser gibi hastalıklarda her an moral ve motivasyona ihtiyaç duyuyorsunuz. Bizler de her zaman olduğu gibi yılbaşında da çocuklarımızı ve ailelerini yalnız bırakmıyoruz. Yeni yılı tedavisi devam eden çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş olanlarla birlikte coşkulu ve geleceğe umutla bakan gözlerle karşılıyoruz."

Bu süreçte hastaların umutlarını koruyarak mücadelelerine ortak olduklarını belirten Ünver, desteklerini her zaman sürdüreceklerini vurgulayarak, tüm LÖSEV gönüllülerinin ve bağışçılarının yeni yılını kutladığını kaydetti.

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