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Lothar Matthaus: Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı ile neden fotoğraf çektiğini açıklamadı bile

ALMANYA HABERLERİ  | 05.12.2018 16:51 | Son Güncelleme

Almanların efsane futbolcusu Lothar Matthaus, Mesut Özil için "Alman taraftarlar Mesut'a çok sinirli çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı ile neden fotoğraf çektiğini açıklamadı bile. Kimse Mesut'u özlemeyecek. Almanya'da son iki yıldır kötü futbol oynuyordu" ifadelerini kullandı.

Lothar Matthaus: Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı ile neden fotoğraf çektiğini açıklamadı bile

Alman eski futbolcu Lothar Matthaus, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında konuştu.

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması hakkında konuşan Lothar Matthaus, ''Alman taraftarlar Mesut'a çok sinirli çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı ile neden fotoğraf çektiğini açıklamadı bile. Cevap vermediğinizde bazı şeylere açık kapı bırakırsınız'' dedi.

''MESUT ZATEN İKİ YILDIR KÖTÜ OYNUYORDU''
Mesut'u kimsenin özlemeyeceğini belirten eski Alman futbolcu, ''Şu an Arsenal'de eskisinden daha iyi oynuyor. Ancak Almanya'da son iki yıldır kötü futbol oynuyordu. Kimse Mesut'u özlemeyecek çünkü çok iyi bir genç jenerasyon geliyor'' sözlerini kullandı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Lothar Matthaus almanya milli takımı

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