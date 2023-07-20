Lube Ayar '12 yıldır Hac sırası bekleyen baba'sını örnek gösterdi! Fulya Öztürk'ten yanıt gecikmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, Umre ziyareti yapınca tepki çekmişti.

"Rabbim bana da nasip etti" diyen Öztürk'e Lube Ayar'dan imalı bir yorum geldi. Lube Ayar "Nasıl nasip etti sahi? 12 yıldır hac sırası bekleyen babam merak ettiği için soruyorum. İyi bir haber çıkar bence buradan" dedi.

"Lube hanım biraz bilgilendirmek isterim" diyen Öztürk mesajında şunları yazdı:

"Hac, umre, Kabe ziyareti… 3’e ayrılır: Hac kurban bayramı öncesi denk gelen dönemle başlar, Umre istenilen zamanda yapılabilen bir ibadettir. 2 saat sürer. İnşallah babanız tez zamanda hacca gider.

"İFTİRA ATMAYIN"

Dipnot: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı Cidde’deydi… Konunun Mekke’yle ilgisi yok. 2 şehir arası 1 saat. Yani Mekke’yle Kabe ile ilgili hiçbir program yoktu. Ben Cidde’den gece öz irademle Mekke’ye geçtim. Vardığımda gece 2,30 / 3 idi. Linçlemeden araştırma gerek. Birçok insan Arabistan’a iş için gittiğinde Kabe’yi de ziyaret etmek ister. Mesele siz iş için gitseniz babanız demez miydi; kızım gitmişken ziyaret et . Gece kalktım gittim otele sabah 7'de döndüm çalışmaya devam ettim

Bu linç kültürü kimseye bir şey katmaz. İftira atmayın."



