56 yaşındaki Salma Hayek ısrarlı! "Botoks yok yerine..."

yaşındaki Oscar ödüllü aktris Salma Hayek yıllara meydan okuyan bir görünüme sahip. Oyuncu, Kelly Ripa'nın podcast'ine katılıp güzellik rutini hakkında konuştu.

Son dönemdeki pozlarında görünümü sebebiyle zaman zaman eleştirilen Hayek'e sunucu botoks kullanıp kullanmadığını sordu. Salma Hayek ise "Botoks yok!" diyerek şaşırttı.

Hayek görünümünü meditasyona borçlu olduğunu söyleyerek "Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim garip meditasyonu geliştirdim. Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular" dedi.

CİLDİNİ SIKILAŞTIRMAK İÇİN...

"Bu yüzden frekans makinelerini çok kullanıyorum ve bende herkesten daha çok işe yarıyorlar. Ve sadece meditasyon... bazen bunu yaparken, odadan çıktığımda insanlar bana 'Aman Tanrım, yine 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" açıklamasında bulunan Salma, cildini sıkılaştırmak için radyo frekans ve mikro frekans makineleri kullandığını ve meditasyon uygulaması sayesinde daha iyi sonuçlar aldığına inandığını söyledi.