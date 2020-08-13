YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Lübnan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HAK-İŞ’e teşekkür

Lübnan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HAK-İŞ’e teşekkür

ANKARA HABERLERİ  | 13.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan-Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebı’ye bir mektup yazarak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yüzlerce insanın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Lübnan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HAK-İŞ’e teşekkür

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan-Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebı’ye bir mektup yazarak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yüzlerce insanın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Arslan, Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi iletirken, hayatını kaybedenlere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Arslan, mektubunda “Lübnan’daki tüm çalışanlar ile her zaman dayanışma içeresinde olduğumuzu, HAK-İŞ olarak sizleri desteklemek için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Lübnan halkının birlik ve dayanışma ile ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorunların üstünden geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Lübnan- Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebı de HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a cevaben gönderdiği mektupta, “Öncelikle Allah’ın yardımıyla ve dostlarımızın desteği ile Lübnan’ın karşılaştığı her sorundan daha güçlü çıktığını ifade eder, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, HAK-İŞ Konfederasyonuna ve Aziz Türk milletine, anında ve hiç tereddüt etmeden bize yardım elini uzatıp, her türlü maddi ve manevi desteğini sağladığı için milyonlarca kez şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bizi her zaman destekleyen Sayın Mahmut Arslan dostumuza ve yönetim kuruluna şükranlarımı arz ederim. Daha güçlü, gelişmiş ve istikralı bir Türkiye olmasını temenni ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

AK Partili kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Büyükşehir’den üç ihale birden

Büyükşehir’den üç ihale birden

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nda bir istifa daha

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Zonguldak Valisi Tutulmaz'ın babasının cenazesi Antalya'da toprağa verildi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Kahvehaneciler ‘Oyun Yasağı’ konusunda destek istedi

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:52
Öğle
12:58
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Anemon Eczanesi
Cankaya
Beysupark Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Erdil Eczanesi
Cankaya
Koza Sağlık Eczanesi
Cankaya
Ömür Serap Eczanesi
Cankaya
Öz Çınar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hizmet sektörü ATO’da konuşuldu

Hizmet sektörü ATO’da konuşuldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.