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Lucas Torreira: "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum"

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Barcelona maçında takım arkadaşlarına güvendiğini belirterek, "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Lucas Torreira: "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum"
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray yarın İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk edecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok önemli bir rakiple oynayacaklarını söyleyen Torreira, "Antrenör olduğum zaman kendimi daha iyi ifade edebilirim ama oyuncu olarak kısa tutacağım. Şu anda dünyanın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz. Maçı kazanmaya çalışacağız. En iyi halimizde olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde daha önce gösterdiğimiz iyi performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Daha önce zorluklarla nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik, motiveyiz. Bu tarz maçlarda da kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"KİMLİĞİMİZ DEĞİŞMEYECEK"

Barcelona’nın çok kaliteli oyuncuları olduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Barcelona’da dünyanın en iyi orta saha oyuncuları var. Topa sahip olmak, onlar için önemli. Topa sahip olarak rakibi yormaya çalışıyorlar. Sonra da rakibe zarar vermeye çalışıyorlar. Yine de biz, aynı zihniyette oynayacağız. Kimliğimiz değişmeyecek. Savunma yapmamız gereken zamanda savunma yapacağız. Topu çalmamız gerektiğinde topu çalacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ TRANSFERLERE DESTEK OLMAK ÖNEMLİ"

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Rus oyuncu Aleksey Batrakov’a destek olmaya çalıştığını aktaran Uruguaylı futbolcu, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yeni gelenler her zaman baskı altında olacaklardır. Yeni transferlere destek olmak önemli. Batrakov’a da bu dönemde yakın oldum. Saha içinde ve dışında ona yardımcı olmaya çalıştım. Şehri tanıması için ona destek oldum. Ailesi ile konuştum. Kendini geliştiriyor. Hücumun yanında savunmada da iyi işler yapıyor. Zaman geçtikçe kendini daha rahat hissedecektir. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Batrakov, bize katıldığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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