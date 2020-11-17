SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak

Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak

İSPANYA HABERLERİ  | 17.11.2020 07:38 | Son Güncelleme

Uruguay Milli Takım kampında bulunan Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve eski takım Barcelona ile oynayacakları maça yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak

Atletico Madridli Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Uruguay Milli Takım kampında bulunan Suarez'in testinin yapılan değerlendirme sonucunda pozitif çıktığı belirtildi. Uruguay Milli Takımı'nda Rodrigo Munoz ile birlikte Matias Faral isimli teknik ekip çalışanının da testinin pozitif olduğu belirtildi.

Suarez'in testinin pozitif çıkmasının ardından ise yıldız golcünün eski takımı Barcelona'ya karşı forma giyme ihtimali mucizelere kaldı. 21 Kasım'da Wanda Metropolitano'da oynanacak karşılaşma öncesinde Atletico Madrid cephesinde Luis Suarez'in pozitif test haberi büyük yankı uyandırdı.

İspanyol basını Suarez'in yokluğunda Atletico Madrid'in gol yollarında büyük zorluk çekmesinin yanında Suarez'in eski takımına karşı oynayamayacak olmasının da futbolseverleri önemli bir hikayeden mahrum bırakacak. Suarez geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Barcelona karşısında gol atması halinde sevinmeyeceğini ve bu karşılaşmanın manevi olarak kendisi için büyük önem taşıdığından bahsetmişti.

Luis Suarez, Messi ile başlayan Barcelona'daki krizin ardından ayrılık kararında diretmiş ve Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki yıldız Atletico Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 9 maçta 7 gol kaydetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Dünya devi batıyor! İflasın eşiğinde...Dünya devi batıyor! İflasın eşiğinde...
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak
Luis Suarez hayatının maçını kaçıracak
Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Dünya yıldızı futbolcu koronavirüse yakalandı!
Javier Tebas: İspanyol futbolu 490 milyon avro kaybetti
Başkan açıkladı! 490 avro zarar...
Barcelona iflasın eşiğinde!
Dünya devi batıyor! İflasın eşiğinde...
Real Madrid'de Marcelo'nun laneti
Real Madrid'de Marcelo'nun laneti
Barcelona'nın korktuğu oldu: Ansu Fati 4 ay yok!
Barcelona'da şok sakatlık! 4 ay yok...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.