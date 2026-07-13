Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

İtalya basınında son günlerde Beşiktaş ile adı anılan Romelu Lukaku hakkında çıkan transfer söylentilerine oyuncunun cephesinden net bir açıklama geldi. Belçikalı yıldızın menajeri Federico Pastorello, siyah-beyazlı kulüple herhangi bir temas kurulmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

365Scores'a konuşan Federico Pastorello, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." ifadelerini kullandı.

"HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Deneyimli menajer, siyah-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme ya da temas yaşanmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." dedi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Federico Pastorello, transfer söylentilerine son noktayı koyan açıklamasında oyuncusunun Beşiktaş'a gitmeyi düşünmediğini de dile getirdi.

Pastorello, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." açıklamasını yaptı.