SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş ile Romelu Lukaku arasında transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki iddialar oyuncunun menajeri Federico Pastorello tarafından yalanlandı.

Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
Cevdet Berker İşleyen
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya basınında son günlerde Beşiktaş ile adı anılan Romelu Lukaku hakkında çıkan transfer söylentilerine oyuncunun cephesinden net bir açıklama geldi. Belçikalı yıldızın menajeri Federico Pastorello, siyah-beyazlı kulüple herhangi bir temas kurulmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Lukaku nun menajerinden Beşiktaş açıklaması! 1

365Scores'a konuşan Federico Pastorello, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Pastorello, "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." ifadelerini kullandı.

"HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

Lukaku nun menajerinden Beşiktaş açıklaması! 2

Deneyimli menajer, siyah-beyazlı kulüple herhangi bir görüşme ya da temas yaşanmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." dedi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Lukaku nun menajerinden Beşiktaş açıklaması! 3

Federico Pastorello, transfer söylentilerine son noktayı koyan açıklamasında oyuncusunun Beşiktaş'a gitmeyi düşünmediğini de dile getirdi.

Pastorello, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." açıklamasını yaptı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manchester United'dan transfer! Chelsea'den geliyorManchester United'dan transfer! Chelsea'den geliyor
Kerem Aktürkoğlu baba oldu!Kerem Aktürkoğlu baba oldu!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş lukaku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

AHBAP dosyasında dudak uçuklatan para trafiği! Cüneyt Özdemir: "Uçmuş bu adamlar"

AHBAP dosyasında dudak uçuklatan para trafiği! Cüneyt Özdemir: "Uçmuş bu adamlar"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.