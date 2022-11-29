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Lüks araç trafikte alev alev yandı

29.11.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de seyir halinde alev alan lüks araç alev alev yandı.

Lüks araç trafikte alev alev yandı

Başakşehir’de seyir halinde alev alan lüks araç alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun trafik oluşurken, araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Kuzey Marmara otoyolu Basın ekspres girişinde meydana geldi. Seyir halindeki lüks araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören araç sürücüsü hemen kenara çekti. Bu sırada aracın ön kısmından alevler yükseldi.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araç sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede aracın ön kısmını tamamen kapladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale gelirken Olay yerinde yoğun trafik meydana geldi.

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