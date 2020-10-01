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Lüleburgaz’da pasajlara korona virüs denetimi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe genelindeki pasajları denetlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe genelindeki pasajları denetlendi. Kaymakam Yüce ve Başkan Gerenli, pasajlarda bulunan iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını inceledi. Yapılan denetim sonucunda iş yerlerinin korona virüs kurallarına uyduğu görüldü.
Denetim sonucunda Kaymakam Yüce ile Başkan Gerenli, işletmecilere ve vatandaşlara korona virüs kurallarına uymaları yönünde telkinlerde bulundu.

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Buyukmandira
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