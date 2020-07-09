YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Lüleburgaz’da vatandaşın elektrik sayacını çaldılar

Lüleburgaz’da vatandaşın elektrik sayacını çaldılar

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde elektrik abonesi olmak için başvuru yapan bir vatandaş, elektrik sayacının çalındığını fark ederek emniyet ekiplerine başvurdu.Lüleburgaz Yılmaz Mahallesi Eski Edirne Caddesi No.17 adresindeki bir daireye ait elektrik sayacı kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde elektrik abonesi olmak için başvuru yapan bir vatandaş, elektrik sayacının çalındığını fark ederek emniyet ekiplerine başvurdu.
Lüleburgaz Yılmaz Mahallesi Eski Edirne Caddesi No.17 adresindeki bir daireye ait elektrik sayacı kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Dairesini kiraya vermek için tadilat yaptıran Armağan Çınar isimli vatandaş, abonelik açtırmak için evine gittiğinde elektrik sayacının çalındığını fark etti.
Daha sonra emniyet ekiplerine başvuran Çınar, “ Elektrik sayacımızın çalındığını tadilat esnasında bakmak için geldiğimde fark ettim. Mağdur oldum. Maalesef bu hırsızlardan dolay yaşadığım ilk mağduriyette değil” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kırklareli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:39
Sabah
05:38
Öğle
13:21
İkindi
17:22
Akşam
20:55
Yatsı
22:45

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Emek Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Yeşim Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Lüleburgaz’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Lüleburgaz’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırklareli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kırklareli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.