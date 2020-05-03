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Lyon Fenerbahçeli Luiz Gustavo için teklif yapmaya hazırlanıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2020 10:01 | Son Güncelleme

Lyon Sportif Direktörü Juninho, Brezilyalı vatandaşı için yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. F.Bahçe ise oyuncusunu satmak istemiyor.

Fenerbahçe’nin sezon başında 6 milyon Euro'ya Marsilya’dan aldığı Luiz Gustavo, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla şimdiden transferin gözdeleri arasına girdi.

Fransız ekibi Lyon, başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho, orta sahadaki boşluğu tamamlayacak yeni bir oyuncu arıyor. Juninho, Brezilyalı vatandaşı Luiz Gustavo’ya göz dikti. İlk teklifi kabul görmeyen Juninho yeni bir teklifle F.Bahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler ise oyuncusunu satmak istemiyor. Gustavo, Fenerbahçe’de görev aldığı 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti.

(AKŞAM)


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