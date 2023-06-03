Mabel Matiz iç çamaşırıyla balkona çıkıp poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu

Şarkıları ve kendine has tarzıyla sık sık gündem olan Mabel Matiz bu defa balkondaki iç çamaşırlı tarzıyla dikkat çekti. Ünlü isim son olarak mayıs ayında çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Bu fotoğraflar arasındaki balkon pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan Mabel Matiz paylaştığı fotoğrafların başında Melike Şahin'in düğünü yer aldı. Uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisiyle sessiz sedasız evlenen Melike Şahin'i nikahın yalnız bırakmayan Matiz, Hazal Kaya'nın da bulunduğu bir fotoğraf takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımında arkadaşlarıyla çektirdiği pozları yayınlayan Matiz, bir de balkonda iç çamaşırıyla verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Mabel Matiz'e; 'Donunuda gördük', 'Bu fotoğraf ikonik değilde ne?', 'Mabel ve onun dumpları', 'Sonunu böyle beklemiyordum' gibi yorumlar yapıldı.



