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Maç biter bitmez transfer görüşmesi! Galatasaraylı yöneticiler Fenerbahçe'nin de istediği isimle Hollanda da görüştü... Sosyal medyaya sızan görüntü ortalığı karıştırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2025 07:51
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Ajax'a 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını kaçıran ve play-off'lara katılma hakkını elde eden Galatasaray'da karşılaşmanın son düdüğü gelir gelmez Sarı-Kırmızılı kurmaylar Fenerbahçe'nin de istediği bir isim ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeden bir kare sosyal medyaya sızdırılırken özellikle Fenerbahçe taraftarları tepki gösterdi. İşte detaylar...

Maç biter bitmez transfer görüşmesi! Galatasaraylı yöneticiler Fenerbahçe'nin de istediği isimle Hollanda da görüştü... Sosyal medyaya sızan görüntü ortalığı karıştırdı
Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Ajax
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax, 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Galatasaray, ligde 14. sırada yer alarak play-off'lara katılma hakkı elde etti.

SOSYAL MEDYAYA SIZDI

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Karşılaşma biter bitmez ise Galatasaray yönetimi transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Trabzonspor'dan Ajax'a giden genç milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile bir görüşme gerçekleştirirken bir fotoğraf karesi sosyal medyaya sızdı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

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Bu görüşmede Galatasaray Futbol Direktörü Ayhan Akman, Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli hazır bulundu. 22 yaşındaki Trabzonlu stoper Ahmetcan Kaplan'ın ismi aynı zamanda Fenerbahçe ile de anılıyordu. Galatasaray'ın gece saatlerinde gerçekleştirdiği bu transfer görüşmesi, gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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