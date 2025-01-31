Maç biter bitmez transfer görüşmesi! Galatasaraylı yöneticiler Fenerbahçe'nin de istediği isimle Hollanda da görüştü... Sosyal medyaya sızan görüntü ortalığı karıştırdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk oldu. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax, 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla Galatasaray, ligde 14. sırada yer alarak play-off'lara katılma hakkı elde etti.

SOSYAL MEDYAYA SIZDI

Karşılaşma biter bitmez ise Galatasaray yönetimi transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Trabzonspor'dan Ajax'a giden genç milli oyuncu Ahmetcan Kaplan ile bir görüşme gerçekleştirirken bir fotoğraf karesi sosyal medyaya sızdı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Bu görüşmede Galatasaray Futbol Direktörü Ayhan Akman, Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Gelişim Direktörü Fatih Demireli hazır bulundu. 22 yaşındaki Trabzonlu stoper Ahmetcan Kaplan'ın ismi aynı zamanda Fenerbahçe ile de anılıyordu. Galatasaray'ın gece saatlerinde gerçekleştirdiği bu transfer görüşmesi, gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.