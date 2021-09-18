MAÇ ÖZETİ | Antalyaspor 2-3 Beşiktaş

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah beyazlılar, ikinci yarıda Larin ve Ghezzal'ın oyuna girmesiyle maçı çevirdi ve Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Antalyaspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor, 42. dakikada Haji Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Beşiktaş, 49. dakikada Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Michy Batshuayi, 65. dakikada savunmanın hatasını affetmedi ve skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 76. dakikadaki golüyle geri dönüp kazandı.

Beşiktaş'a karşı 3 lig maçından sonra kaybeden Antalyaspor, 4 puanda kaldı. Geri dönüşü gerçekleştiren Beşiktaş, 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu.

Beşiktaş, hafta içinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

SERGEN YALÇIN'DAN 6 OYUNCULUK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanan maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya, Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman, Salih Uçan, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Gökhan Töre, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Pjanic, Larin, Ghezzal ve Güven Yalçın yer aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçının ilk 11'inde görev verdiği Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Pjanic, Ghezzal ve Larin'in yerine, Antalya deplasmanında Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu çeşitli gerekçelerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamadı.

Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier'de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49' Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

50' sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

60' Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.

65' Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 2-2.

dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 83 Ufuk Akyol), Poli (Dk. 86 Hakan Özmert), Güray Vural, Fredy (Dk. 72 Crivelli), Mukairu (Dk. 83 Amilton), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Doğukan Sinik), Wright

Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 46 Larin), Salih Uçan (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre (Dk. 46 Ghezzal), Batshuayi

Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Rıdvan Yılmaz, Dk. 65 Batshuayi, Dk. 76 Ghezzal (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal, Dk. 66 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

