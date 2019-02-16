F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele
Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in VAR izlemesi sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 36. dakikada Moryke Fofana, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, bu gole 45+1'de Jailson ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 24'e, Konyaspor ise 34'e yükseltti.
Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada ceza alanı içinde Dirar’ın pasında topla buluşan Zajc’in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı.
30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic’le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık’ın sol bacağına basan Jahovic’i hakem Fırat Aydınus, 33’te VAR’da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı.
36. dakikada Milosevic’in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel’in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson’un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1
İkinci yarı
48. dakikada Slimani’nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc’in vuruşu üstten auta çıktı.
49. dakikada Valbuena’nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses’in şutu direğin yanında dışarı çıktı.
67. dakikada sağ köşeden Valbuena’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunu auta gitti.
70. dakikada Dirar’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew’in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.
73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic’in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.
82. dakikada Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel’in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı.
85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR’ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı.
90+4 dakikada sol çaprazda Dirar'ın pasıyla buluşan Alper'in şutu üstten auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx (Eljif dk. 84 ?), Valbuena xx, Moses xx (Alper dk. 82 ?), Zajc xxv (Ayew dk. 62 xx), Slimani xx
Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx (Opanasenko dk. 83 ?), Milosevic xxx (Uğur Demirok dk. 90+3 ?), Traore xx (Yatabare dk. 74 x), Jahovic ?
Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)
Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Yanal, hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi.
Zenit maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan, kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine kaleci Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'ı görevlendirdi.
ZAJC İLK KEZ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.
Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi.
DIRAR SAĞ BEKTE
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.
AYKUT KOCAMAN'A ÇİÇEK
Fenerbahçeli bir grup taraftar, karşılaşmadan önce eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a çiçek verdi.
Kadıköy'e 9 ay sonra bu sefer rakip olarak gelen Kocaman, maçtan önce taraftarların çiçek hediyesini kabul etti.
ALEX MAÇI İZLEDİ
Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, Atiker Konyaspor maçını statta izledi.
FB TV'nin maç önü programına da katılan Alex, karşılaşmayı locadan takip etti.
Fenerbahçeli taraftarlar Alex'e sevgi gösterilerinde bulundu.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor karşısına 4 eksik futbolcuyla çıktı.
Tolgay Arslan hem sakatlığı hem de kırmızı kart cezalısı olduğu için kadroda yer almadı. Kart cezaları bulunan Mauricio Isla ve Roberto Soldado'yla sakatlığı bulunan Mehmet Ekici de bu maçta forma giyemedi.
KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımında geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.
Kocaman, sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya şans tanıdı.
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