F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele Konyaspor, 33. dakikada Adis Jahovic'in VAR izlemesi sonrası gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 36. dakikada Moryke Fofana, Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe, bu gole 45+1'de Jailson ile cevap verdi ve ilk devre 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 24'e, Konyaspor ise 34'e yükseltti. Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada ceza alanı içinde Dirar’ın pasında topla buluşan Zajc’in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı.

30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic’le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık’ın sol bacağına basan Jahovic’i hakem Fırat Aydınus, 33’te VAR’da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı.

36. dakikada Milosevic’in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel’in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson’un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1

İkinci yarı 48. dakikada Slimani’nin topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Zajc’in vuruşu üstten auta çıktı.

49. dakikada Valbuena’nın çizgiye inerek yaptığı ortada topla buluşan Moses’in şutu direğin yanında dışarı çıktı.

67. dakikada sağ köşeden Valbuena’nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Slimani’nin kafa vuruşunu auta gitti.

70. dakikada Dirar’ın sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Ayew’in topunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

73. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Fofana’nın pasında topla buluşan Milosevic’in şutunu Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Dirar’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Skrtel’in kafa vuruşu direğin yanında az farkla auta çıktı.

85. dakikada Valbuena’nın sol kanattan açtığı oraya Alper dokundu ve top filelere gitti. Ancak Fırat Aydınus, VAR’ı dinleyip ofsayt kararı verdi, gol geçersiz sayıldı.

90+4 dakikada sol çaprazda Dirar'ın pasıyla buluşan Alper'in şutu üstten auta çıktı. Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Volkan xx, Dirar xx, Sadık xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Jailsson xxx (Eljif dk. 84 ?), Valbuena xx, Moses xx (Alper dk. 82 ?), Zajc xxv (Ayew dk. 62 xx), Slimani xx

Atiker Konyaspor: Serkan xxx, Skubic xx, Ali Turan xx, Filipovic xx, Zuta xxx, Jetovic xx, Volkan xx, Fofana xxx (Opanasenko dk. 83 ?), Milosevic xxx (Uğur Demirok dk. 90+3 ?), Traore xx (Yatabare dk. 74 x), Jahovic ?

Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)

Sarı Kartlar: Skrtel, Sadık, Alper (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

MAÇTAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor karşısında ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Yanal, hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit'i 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inden üç ismi değiştirdi. Zenit maçında ilk 11'de yer alan oyunculardan, kaleci Harun Tekin ve Eljif Elmas yedekler arasında oturdu, sarı kart cezalısı Mauricio Isla da kadroda yer almadı. Yanal, bu isimlerin yerine kaleci Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Miha Zajc'ı görevlendirdi. ZAJC İLK KEZ Fenerbahçe'nin yeni transferi Sloven oyuncu Zajc, ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Ara transfer döneminde takıma dahil edilen Sloven orta saha oyuncusu, ilk sınavını Atiker Konyaspor karşısında verdi. DIRAR SAĞ BEKTE Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, sağ bek göreviyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda genel olarak orta sahanın sağında forma giyen Dirar, bu sezon ilk kez sağ bek olarak 11'de sahada yer aldı.