MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa - Trabzonspor

Süper Lig 'in 5. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 53. dakikada ceza alanı dışından Bakasetas'ın yaptığı harika vuruşla geldi.

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta da en az bir gole katkıda bulunan Anastasios Bakasetas (3 gol ve 4 asist), 2014/15'ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan 3. Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alexander Sörloth (2) ve Anthony Nwakaeme).

Deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (11G 9B), 1981-82 arasındaki kulüp rekorunu egale etti. Öte yandan Trabzonspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 6 Süper Lig maçının dördünü 5'inden galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla bu sezon 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13 yapan Trabzonspor, üst sıralardaki yerini korudu. Sadece 1 galibiyeti olan ve geçen hafta Kayserispor'a karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetin sonrasında üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

ABDÜLKADİR SAKATLANDI

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, 47. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Berat Özdemir'in yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, büyük şanssızlık yaşadı. Abdulkadir, orta sahada Loret Sadiku'dan sıyrıldıktan sonra sol arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde ilk müdahalesi yapılan bordo-mavili futbolcu, oyuna devam edemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Abdulkadir Parmak'ın yerine 50. dakikada Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.

BAKASETAS FIRTINASI

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili takımda 2. sezonunu geçiren Bakasetas, 2021-2022'de ligde çıktığı 5. maçta 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk 2 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup ettiği müsabakalarda birer gole imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşılaşmasının tek golünü kaydederek alınan galibiyette başroül üstlendi.

Öte yandan, mücadelenin 83. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna giren Trabzonspor'un milli futbolcusu Dorukhan Toköz, bordo-mavili formayı ilk kez giydi.

MAÇ ÖZETİ

13'Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32' Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34' Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

53' Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına yakın bir noktadan pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

81' Yusuf Erdoğan'ın sağ kanatta son çizgiden ortasına, arka direkte Eysseric'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Ahmet Engin), Donk, Brecka, Evren Eren Elmalı (Dk. 84 Sakıb Aytaç), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Travnik, Hajradinovic (Dk. 64 Eysseric), Umut Bozok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, Denswil, Berat Özdemir (Dk. 46 Abdulkadir Parmak) (Dk. 50 Yusuf Sarı), Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Bakasetas (Dk. 83 Siopis), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 74 Gervinho)

Gol: Dk. 53 Bakasetas (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Umut Bozok, Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 88 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 58 Denswil, Dk. 86 Bruno Peres (Trabzonspor)

