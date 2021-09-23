MAÇ ÖZETİ | Konyaspor 2-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 6. haftasında ligin namağlup iki takımı, Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

Trabzonspor, 1. dakikada Cornelius'un attığı golle öne geçerken, 8. dakikada Vitor Hugo yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konyaspor, 20. ve 46. dakikalarda Endri Çekici'nin attığı gollerle üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra 10 kişi olmasına rağmen tempoyu arttıran ve rakip kalede tehlikeler yakalayan Trabzonspor, 76. dakikada Bruno Peres'in ortası sonrasında Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmak istediği topun Amir Hadziahmetovic'e çarpıp ağlarla buluşmasının ardından eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 2-2 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 21 maça taşıdı ve kulüp rekoru kırıldı.

Ligde 4 galibiyet ve 2 beraberlik performansına ulaşan Trabzonspor puanını 14 yaparak 2. sıraya yerleşirken, Konyaspor 3 beraberlik ve 3 galibiyetle 12 puanla, 5. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile karşılaşacak, Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

UĞURCAN ÇAKIR YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmada 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı kurtarışlarla takımının maça ortak olmasına olanak sağlarken, 2-2 sonrasında yaptığı kurtarışlarla da puanın gelmesini sağladı.

25 yaşındaki kaleci, karşılaşmada toplamda 8 kurtarış yaptı ve kendi rekorunu egale etti.

BU SEZON EN ÇOK ŞUT ATILAN MAÇ

Öte yandan Konyaspor - Trabzonspor maçı, bu sezon en çok şut atılan maç oldu. Konyaspor 30 kez rakip kaleyi yoklarken, Trabzonspor ise 14 şut çekti.

MAÇ ÖZETİ

1' Konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında, altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

6' Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.

7' Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler, bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10' Kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

20' ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

31' Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında, Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

41' Bytyqi'nin sol kanattan ortasında, Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45+1' Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi, Bytyqi, Serdar Gürler, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Edgar, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Peres, Hamsik, Berat Ayberk Özdemir, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius

Goller: Dk. 1 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 20 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 7 Vitor Hugo (Trabzonspor)



