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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-3 Adana Demirspor

18.12.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-3 Adana Demirspor

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig 'in 17. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaştı, Hüseyin Göçek'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Mavi Şimşekler'e 3 puanı getiren goller; Matias Vargas, Mario Balotelli ve Birkir Bjarnason'dan geldi. Akdeniz ekibinin Famara Diedhiou ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor maça Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Novais, Efecan Karaca, Diedhiou 11'i ile çıktı.

Adana Demirspor ise maça Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Bjarnason, Stambouli, Vargas, Balotelli 11'i ile başladı.

Adana Demirspor'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 26'da Vargas, 43'te Balotelli ve 51'de Bjarnason attı. Alanyaspor'un tek sayısı ise 30'da Famara Diedhiou ile geldi.

3 puanı alan Adana Demirspor, 26 puanla 7. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 27 puanla 6. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Adana Demirspor
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