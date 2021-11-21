MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 84-76 Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 84-76 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 3. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Yiğit Gönültaş

Anadolu Efes: Micic 26, Tolga Geçim, Beaubois 22, Moerman 8, Pleiss 17, Erten Gazi 6, Larkin 3, Buğrahan Tuncer, Dunston 2, Yiğitcan Saybir

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Pineiro 10, Boothe 5, Cullough 10, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 9, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan

Periyot: 20-31

Devre: 40-53