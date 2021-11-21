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MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 84-76 Darüşşafaka

21.11.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 84-76 Darüşşafaka

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 84-76 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 3. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Yiğit Gönültaş

Anadolu Efes: Micic 26, Tolga Geçim, Beaubois 22, Moerman 8, Pleiss 17, Erten Gazi 6, Larkin 3, Buğrahan Tuncer, Dunston 2, Yiğitcan Saybir

Darüşşafaka: Olaseni 8, Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 9, Pineiro 10, Boothe 5, Cullough 10, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 7, Ragıp Berke Atar 9, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan

  1. Periyot: 20-31

Devre: 40-53

  1. Periyot: 68-61
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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