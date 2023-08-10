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MAÇ SONUCU: Beşiktaş, Azerbaycan'da şov yaptı! Tur kapısı ardına kadar aralandı...

10.08.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bakcell Arena'da oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada siyah - beyazlılar, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, bu skorla birlikte rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koydu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika aberleri: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, 90 dakika boyunca üstün oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bakcel Arena'da oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Vincent Aboubakar, 23. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi'nin tek sayısı ise 79'da Lebon'dan geldi.

Bu skorun ardından Beşiktaş, rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.

Eşleşmenin rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI!

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Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Rosier, ceza sahası içine ortasını yaptı. Neftçi Bakü savunmasına çarpan top az farkla kornere gitti.

ABOUBAKAR'DAN AKIL DOLU GOL!

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Maça iyi başlayan Beşiktaş, aradığı golü 14. dakikada buldu! Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vincent Aboubakar, kalecinin üstünden aşırtarak vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0!

ORGANİZASYON, GOLÜ GETİRDİ!

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Siyah - beyazlılar, golleri peş peşe buldu! Müsabakanın 23. dakikasında organize gelişen atakta Salih Uçan'ın pasıyla çizgiye inen Gedson Fernandes, bekletmeden altıpasa ortasını yaptı. İyi pozisyon alan Muleka'ya sadece dokunmak kaldı ve Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.

SALİH UÇAN MÜTHİŞ VURDU: 3-0!

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Etkili futbolunu ikinci yarıda da devam ettiren Beşiktaş, 62. dakikada farkı 3'e çıkardı. Neftçi savunmasının azırlık pasları yaptığı esnada bir hata geldi ve ceza sahası içinde bulunan Salih Uçan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve 3-0'lık üstünlük yakalandı.

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