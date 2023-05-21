SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MAÇ SONUCU: Düşme hattı yanıyor! Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!

MAÇ SONUCU: Düşme hattı yanıyor! Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!

21.05.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından sarı - lacivertliler; ligde kalma adına büyük bir adım atarken, Ümraniyespor küme düştü. İşte detaylar...

MAÇ SONUCU: Düşme hattı yanıyor! Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü!

Son dakika haberleri: HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf Ankaragücü oldu.

d7689a54c69cf33eea20604dca78e197

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

5e60fd8492f055e0160bc47388019999

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Kevin Malcuit ve 71. dakikada Milson kaydetti. Ümraniyespor'un tek sayısı 25. dakikada Umut Nayir'in penaltısından geldi.

ÜMRANİYESPOR KÜME DÜŞTÜ

AA-20230521-31198174-31198173-HANGIKREDI_UMRANIYESPOR_MKE_ANKARAGUCU

Bu skorun ardından Ankaragücü, puanını 39'a yükseltti ve ligde kalma adına büyük bir adım attı. İki maçtır kazanamayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı ve Süper Lig'den düşen ilk takım oldu.

Ankaragücü, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Ümraniyespor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Süper Lig'e yükselen ikinci takım!İşte Süper Lig'e yükselen ikinci takım!
Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak... Yıldız isme 160 milyonluk teklifFenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak... Yıldız isme 160 milyonluk teklif
Simge Sağın'dan Icardi itirafı! "İnanamıyorum"Simge Sağın'dan Icardi itirafı! "İnanamıyorum"
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor ankaragücü dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

Türkiye’nin akın ettiği hastane! 2 bin kişi sıra bekliyor

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

Sosyal medyada 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar yapıp...

El Salvador'daki futbol maçında facia: 12 ölü!

El Salvador'daki futbol maçında facia: 12 ölü!

Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!

Emre Belözoğlu'nun yeni sezondaki adresi belli oldu!

Yusuf Yazıcı'nın yeni durağı belli oldu!

Yusuf Yazıcı'nın yeni durağı belli oldu!

Icardi ile gizli pazarlık yapılmış! İşte detaylar

Icardi ile gizli pazarlık yapılmış! İşte detaylar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.